Nieuwe job nodig? Victoria Beckham zoekt personal assistant TC

15 mei 2018

16u14 1 Showbizz Opvallende vacature op de website van Victoria Beckham. De Spice Girl is op zoek naar een nieuwe persoonlijke assistent (m/v). Belangrijkste eisen? De potentiële assistent moet vooral discreet, punctueel en communicatief zijn.

Victoria postte de vacature op haar persoonlijke website en op die van haar modelabel. Wil je in aanmerking komen als haar assistent dan is het vooral belangrijk dat je discreet kan zijn. Verder moeten kandidaten over communicatieve kwaliteiten beschikken (zowel verbaal als schriftelijk) en punctueel zijn. Dat laatste lijkt logisch omdat de belangrijkste taak van de assistent het beheer van Victoria's agenda zal zijn. Oh ja, je moet er ook rekening mee houden dat je werkplek in de Londense wijk Battersea zal zijn.

Uiteenlopende taken

Naast het beheer van de agenda is het ook de taak van de assistent om het maandelijkse budget van Victoria bij haar modehuis te beheren. Ook het boeken van buitenlandse trips, uiteenlopende administratieve taken en het organiseren van bedrijfsevents behoort tot het takenpakket. Kandidaten kunnen zich melden via de website van Victoria Beckham. Over het loon, aantal werkuren per dag of eventuele bonussen wordt met geen woord gerept.