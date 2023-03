Nieuwe ‘Indiana Jones’-film gaat in première op filmfestival van Cannes

FilmKomende zomer is het zover. Dan verschijnt de langverwachte vijfde ‘Indiana Jones’-film, ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’. Maar voordat het grote publiek kan smullen van de prent, zal deze eerst in première gaan op het prestigieuze filmfestival van Cannes.

Fans kijken er reikhalzend naar uit. In de zomer van 2023 komt de vijfde en laatste ‘Indiana Jones’-film met Harrison Ford uit. De 80-jarige acteur vertolkt als vanouds de hoofdrol van de iconische avonturier ‘Indy’ en schittert aan de zijde van een sterrencast, met onder meer Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelson, John Rhys-Davies én Antonio Banderas. Details over het verhaal zijn voorlopig nog niet prijsgegeven, maar in de eerste beelden konden de fans toch al een eerste glimp opvangen van de castleden.

Er raakte eerder al bekend dat er een belangrijke flashback in de film zit. Het verhaal speelt zich namelijk af in 1969, maar in de openingsscène keren ze terug naar het jaar 1944. Aangezien het de makers niet realistisch leek om die te laten spelen door Ford zélf, besloten ze hem digitaal een pak jonger te maken. Aan de hand van nieuwe computertechnieken koppelen de makers oude archiefbeelden aan nieuw opgenomen materiaal. De acteur verklapte aan ‘Empire' alvast dat hij erg tevreden is van het resultaat: “Het is een beetje griezelig. Ik denk niet dat ik wil weten hoe het werkt, maar het werkt. Het zorgt er overigens niet voor dat ik weer jong wil zijn.” Hij besloot: “Ik ben blij dat ik mijn leeftijd heb verdiend.”

Het filmfestival van Cannes vindt plaats van 16 tot en met 27 mei.

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ verschijnt op 30 juni 2023 voor het grote publiek.

KIJK. Indiana Jones 5 toont digitale verjongingskuur Harrison Ford.

