Nieuwe hartaanval voor de Bomma in ‘Familie’: is dit haar definitieve einde? Hans Luyten

27 maart 2020

20u40 9 showbizz Het mysterieuze pilletje dat Anna donderdag van de nieuwe verpleger Tony kreeg, lijkt haar fataal te zullen worden. Vrijdag werd de Bomma in ‘Familie’ met spoed naar intensieve gebracht: ze had een hartaanval gekregen.

Het gaat van kwaad naar erger in het zorgcentrum van Anna (Annie Geeraerts), Albert (Ray Verhaeghe) en Alfons (Jaak Van Assche). Na de talloze diefstallen, het ontslag van Vanessa (Karen Damen) en zelfs de dood van Eulalie (Heddie Suls), is nu ook Anna een van de vele slachtoffers geworden. Ze kreeg een hartinfarct. En voor al die vreemde toestanden lijkt maar één iemand verantwoordelijk: engerd Tony (Jeroen Van Dyck). Altijd breed glimlachend en sympathiek knipogend, maar diep vanbinnen duidelijk een creepy kerel vol venijn en ziekelijk hunkerend naar bevestiging. Maandag zal duidelijk worden hoe de noodsituatie afloopt.

“Ik weet intussen goed hoe ik zo’n hartaanval moet spelen, want het is ondertussen al mijn vierde in 29 jaar ‘Familie’”, zegt actrice Annie Geeraerts, die er van bij de start bij was en ondertussen 93 jaar is. “Gelukkig komt Anna er telkens weer door. Hopelijk deze keer ook. (lacht) Ik heb zelf al een paar keer gedacht dat m’n rol in ‘Familie’ uitgespeeld was. Na Anna’s vorige hartinfarct waren er ook heel wat fans van overtuigd dat ik zeker zou verdwijnen. Dat vermoeden is toen héél snel de kop ingedrukt door de makers van ‘Familie’. Anna is er toen weer helemaal doorgekomen en m’n rol is achteraf zelfs groter geworden. Ik ben realistisch en besef ook dat ik niet voor eeuwig Anna kan blijven spelen. Maar nu ben ik nog niet kaar om uit ‘Familie’ te stappen.”