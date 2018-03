Nieuwe 'Harry Potter'-film is stap dichterbij TC

24 maart 2018

15u51 0 Showbizz We zijn een stapje dichterbij een nieuwe 'Harry Potter'-film. Het toneelstuk 'The Cursed Child', waarin de zoon van Harry een spannend avontuur beleeft, maakt immers de oversteek naar Broadway. Volgende halte? Hollywood!

Dat is immers altijd het plan geweest met 'The Cursed Child'. Dat theaterstuk loopt al sinds de zomer van 2016 in Londen. Maar nu maakt het de oversteek naar de States. Op 22 april gaat het stuk ook in première op Broadway. En fans weten nu al wat de volgende stap zal zijn. Want producent Warner Bros liet na de Britse première van het stuk al optekenen dat 'The Cursed Child' na een theatercarrière in Londen en New York ook een vervolg op het witte doek zal krijgen. Volgens ingewijden zijn de voorbereidende werken op die verfilming al volop bezig en wordt er nu al druk gebrainstormd of er één, dan wel twee films gemaakt zullen worden die gebaseerd zijn op het theaterstuk.

Albus

Dat originele, nieuwe verhaal, dat ook in boekvorm werd uitgebracht (Nederlandstalige titel: 'Het Vervloekte Kind') werd geschreven door JK Rowling in samenwerking met John Tiffany en Jack Thorne en is een geweldig succes. Sinds het stuk op 30 juli 2016 in première ging, lokt het volle zalen in het Palace Theatre in de Londense West End. In het toneelstuk draait het allemaal rond Harry's jongste zoon Albus, die achtervolgd wordt door het verleden van zijn familie en een spannend avontuur beleeft aan de zijde van Scorpius, de zoon van Harry's oude vijand Draco.