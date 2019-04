Nieuwe getuige van ongeval Tanja Dexters: “Ze bekommerde zich helemaal niet om het slachtoffer” TK

01 april 2019

07u42

Bron: GvA 12 Showbizz Het ongeval waarbij Tanja Dexters enkele weken geleden betrokken raakte, blijft de gemoederen beroeren. Er is nu een nieuwe getuige opgedoken, die over het voorval een verklaring moest afleggen bij de politie. Hij beweert dat de ex-Miss zich helemaal niet over het slachtoffer bekommerde. “Ze dook meteen het kreupelhout in”, klinkt het.

Twee weken geleden raakte ex-Miss België Tanja Dexters betrokken bij een ongeval op de E313. Haar vriend Michaël Peeters reed met zijn Jaguar de Passat voor hen aan - volgens hen nadat die plots remde-, waarna ze onzacht tot stilstand kwamen tegen de betonnen middenberm. Volgens Tanja liep ze na de crash meteen naar de andere wagen toe. “Toen ik naar de inzittenden toeliep om te zien of iedereen oké was en er geen gewonden waren, begonnen ze meteen te schelden”, klonk het.

Uiteindelijk wachtten zij en Peeters wel op de eerste hulp, maar niet op de vaststellingen van de politie: ze lieten ze zich oppikken door een vriend en gingen naar huis. “De situatie was onhoudbaar geworden”, beweerde ze. “We werden langs alle kanten belaagd. We moesten daar weg.” Later gaf ze toe dat ze ook vertrokken was omdat er een televisieploeg van ‘Alloo En De Wegpolitie’ onderweg was. “Ik wilde niet in die omstandigheden op de nationale tv komen. En Tanja ook niet”, aldus Peeters. Of de twee vluchtmisdrijf gepleegd hebben, moet het parket nu uitwijzen.

Lelijke dingen geroepen

Volgens een van de getuigen zitten er echter een aantal gaten in het verhaal van Dexters en haar vriend. “De chauffeur van de Passat heeft die Jaguar niet gezien. Pas bij de aanrijding, besefte hij dat die auto achter hem kwam. Hij heeft niet geremd”, vertelt de man in de Gazet van Antwerpen. Volgens hem was de ex-Miss ook helemaal niet bekommerd om de man. “Zij heeft eerst wat lelijke dingen naar de chauffeur geroepen. En de omstaanders hebben haar dan van antwoord gediend door te roepen dat ze een toontje lager moest zingen. De chauffeur zelf was teveel in shock om te antwoorden. De omstaanders bleven behoorlijk beleefd, de woorden ‘domme koe’ of wat dan ook zijn niet gevallen.”

De getuige is niet de enige die het verhaal van Dexters betwist. Vorige week raakte bekend dat een van de ambulanciers die ter plaatse kwam na het ongeval klacht heeft ingediend tegen Michaël Peeters. Die heeft hem naar eigen zeggen bedreigd en eiste dat hij zijn gsm inleverde. De hulpverlener was de feiten aan het filmen met zijn smartphone.