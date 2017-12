Nieuwe 'Game of Thrones' pas voor 2019: "Er zullen veel tranen vloeien" TC

Actrice Sophie Turner licht een tipje van sluier over de releasedatum.

Fans die niet digitaal kijken moeten nog wachten tot Q2 de zevende reeks van 'Game of Thrones' uitzendt, maar nu al raakte bekend dat het laatste, achtste seizoen, pas in 2019 op de Amerikaanse tv te zien zal zijn. Mogelijk zal die dan ook gelijktijdig bij ons op Play uitgezonden worden, iets wat met die zevende reeks ook gebeurde.

Actrice Sophie Turner, die Sansa Stark speelt in de topreeks, gaf in een interview aan dat reeks 8 niet voor januari 2019 verwacht moet worden. "We zijn sinds oktober aan de opnamen begonnen. Het wordt weergaloos. Het wordt spannend. En er gaan veel tranen vloeien. Ik ben zo trots dat ik hier deel van mag uitmaken. We gaan tv-geschiedenis schrijven", aldus Sophie.