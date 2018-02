Nieuwe film met Robert Pattinson krijgt boegeroep op Berlinale EDA

16 februari 2018

19u38 0 Showbizz De Berlinale is dol op Robert Pattinson, het is reeds de vierde keer dat de Twilight-ster naar het Berlijnse filmfestival afzakt en er met open armen wordt ontvangen. Z ijn nieuwste film 'Damsel', waarin hij een fanatiek verliefde zakenman vertolkt, werd door de vakpers echter op minder gejuich onthaald. Na de vertoning weerklonk er meer boegeroep dan applaus.

Berlijn is weer 10 dagen lang de hoofdstad van de internationale cinema en dus verzamelt de industrie zich in groten getale in de Duitse hoofdstad voor de 68ste editie van de Berlinale. Op dag 2 van het filmfestival werd er reikhalzend uitgekeken naar 'Damsel', een Amerikaanse westernkomedie van David en Nathan Zellner met in de hoofdrol niemand minder dan Robert Pattinson.

Daarin speelt de 31-jarige Londenaar Samuel Albaster, een rijke pionier die het Wilde Westen doorkruist met een gitaar, een geweer en een minipaard dat Butterscotch heet. Zijn doel is om zijn geliefde Penelope te vinden en haar ten huwelijk te vragen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een dronkaard die zich voordoet als priester Parson Henry. De vrouw die Pattinson wilt huwen is echter geen jonkvrouw om zomaar te ringen, vandaar ook de veelzeggende filmtitel 'Damsel'.

De film, die in de competitie meedingt naar een Gouden Beer, stond hoog aangeschreven op het 'to-see' lijstje van de aanwezige journalisten, maar de meningen waren achteraf duidelijk verdeeld. Na de press screening, waar ook de jury van de Berlinale op aanwezig was, viel er slechts een flauw applaus te rapen en nam vooral boegeroep de boventoon.

Tijdens de persconferentie zei Pattinson echter dat hij een geweldige tijd had beleefd op de set en zich bijzonder aangetrokken voelde tot het scenario "omdat hij zelden rollen in komedies krijgt aangeboden."

"Er is een clubje van comedy-acteurs waar ik niet in thuis hoor omdat ik simpelweg niet word gezien als comedy-acteur. Er zullen altijd acteurs zijn die voor mij met die specifieke rollen aan de haal gaan."

"Het is moeilijk een komedie te vinden met een interessant karakter. Er zijn niet zo veel westernkomedies. Ik vond het zo vreemd en het voelde aan als een abstracte versie van een komedie en het sprak me op dezelfde manier aan als een drama. Het was erg leuk om te spelen, het heeft een vreemde toon, dus het was leuk om uit te zoeken hoe ik erin paste."

De acteur vermeldde ook dat hij zich goed voelt in indie-producties omdat die kleinschaliger zijn en meer vrijheid bieden om te experimenteren.

"Bij grote budgetfilms zijn er meer restricties en meer mensen die je sturen om iets op een specifieke manier te doen. Als je niet luistert, word je ontslagen. Wanneer je met een kleiner budget werkt en de makers denken dat ze hun geld kunnen terugverdienen, dan is er meer ruimte om te experimenteren."

Al zou de ster geen nee zeggen tegen een nieuwe franchise. "Ik heb een geweldige tijd beleefd als vampier Edward Cullen in de 'Twilight'-franchise en ik zou andere franchises zeker overwegen."

Blijkt dat de acteur nog steeds kan rekenen op een trouwe schare fans. In de vrieskou stonden zij urenlang te wachten om een glimp op te vangen van Pattinson en indien mogelijk een handtekening of een selfie los te krijgen.

Rob nam z'n tijd om z'n fanclub te bedienen. Opvallend genoeg bestond die niet uitsluitend uit gillende bakvissen maar zaten er ook heel wat oudere fans tussen. Nog opvallender: we konden verrassend veel mannen in het publiek ontwaren.

"#MeToo is fantastisch"

De Hollywoodster sprak zich tot slot ook uit over de #MeToo-beweging waarbij Hollywoodactrices actie ondernemen tegen misbruik en ongewenste intimiteiten in de filmwereld.

"Als je het gevoel hebt dat je onrecht werd aangedaan en je voelt dat je niet het recht hebt om erover te praten en dat je gedwongen wordt om te zwijgen, dat is één van de meest verschrikkelijke dingen in de wereld", klonk het. "Dus ik vind het fantastisch wanneer die dam breekt en mensen voor zichzelf kunnen opkomen en met hun verhaal naar buiten kunnen komen. Het is echt fantastisch."