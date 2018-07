Nieuwe fan? Oscarwinnaar Jamie Foxx toont zich in retroshirtje van de Rode Duivels DBJ

01 juli 2018

14u54

Bron: Instagram/People 0 Showbizz A cteur Jamie Foxx (50) maakte dit weekend een filmpje waarin hij een retrotruitje van de Rode Duivels droeg. Zijn tenue is een replica van het exemplaar uit de Europese kampioenschappen van 1984.

Dat de Rode Duivels als een pijl door het WK schieten is ook de Amerikaanse acteur Jamie Foxx opgevallen. De Oscarwinnaar deelde afgelopen weekend een filmpje op Instagram waar hij een retroshirtje van de Rode Duivels aanhad.

Het truitje is meer specifiek dat van het EK 1984. België raakte toen, met onder meer Marc Degryse, in de ploeg tot in de tweede poulefase. Frankrijk won het EK in eigen land met 2-0 tegen Spanje. Het huidige truitje van de Rode Duivels is ook geïnspireerd op dat van het EK 1984.

Katie Holmes

Jamie Foxx was de afgelopen dagen op vriendenweekend in Miami. En dat zonder zijn vriendin Katie Holmes. De twee zijn een koppel sinds 2013, maar toonden zich amper aan de buitenwereld. Deze week werd beweerd dat de twee acteurs uit elkaar zouden zijn, maar die geruchten werden door de woordvoerster van Holmes de kop ingedrukt. "Pertinent onwaar", klonk het toen.

Veel last van liefdesverdriet lijkt de acteur niet te hebben. "Hij amuseert zich in Miami", vertelt een bron aan het Amerikaanse magazine People. "Hij is niet specifiek met meisjes bezig, hij is gewoon zichzelf en heeft veel plezier."