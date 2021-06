Nieuwe digitale zender Joe Lage Landen gelanceerd

Showbizz Gemma Rosereyn, de vriendin van Like Mike, spreekt voor het eerst over het verlies van hun dochtertje

19:27 Een paar weken geleden moesten dj Like Mike en zijn vriendin Gemma Rosereyn afscheid nemen van hun stilgeboren kindje. Een dubbele klap in hun gezicht, want Mike verloor diezelfde week ook zijn vader. Gemma post nu voor het eerst na het verlies van hun kindje, dat de naam Winter Rose kreeg, een emotionele boodschap op Instagram.