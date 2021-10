Nieuwe boekenprijs voor Vlaanderen en Nederland bekroont ‘boek dat je helpt om deze tijd te begrijpen”

Academy pleit voor veiligere sets na schietinci­dent Alec Baldwin

26 oktober De Academy of Motion Picture Arts and Sciences vindt dat filmsets veiliger moeten zijn. Dat laat de Amerikaanse organisatie van filmmakers, die jaarlijks de Oscars uitreikt, dinsdag weten in reactie op de dood van cameravrouw Halyna Hutchins. Zij kwam afgelopen donderdag om het leven nadat Alec Baldwin op de set van de western Rust een pistool had afgevuurd dat, zonder dat hij het wist, geladen was met een kogel.