Nieuwe ‘Blind Getrouwd’-baby geboren

Showbizz Marjolein Faes praat nog één keer over ‘Blind ge­trouwd’-avon­tuur dat haar kraakte: “Ik kwam een jaar niet alleen buiten”

Ze spreekt. Ruim vier jaar na haar ophefmakende passage in het tv-programma ‘Blind getrouwd’ - waarin ze het in no time schopte van Vlaanderens absolute lieveling tot alom gehate bitch - laat Marjolein Faes (41) van zich horen. “Hoe erg het was? Ik ben met de dood bedreigd”, vertelt ze in een exclusief gesprek waarin ze nog één keer terugblikt op haar deelname aan het reality-avontuur. Faes vertelt uitgebreid over haar hobbelige parcours van de voorbije jaren - zoals een operatie waarbij haar baarmoeder verwijderd werd - en de huidige toestand van haar liefdesleven. “Opnieuw trouwen? Ik zie niet in waarom ik dat nog zou doen.”

9 april