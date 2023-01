Nieuwe bewoner Jolien maakt haar intrede in het ‘Big Brother’-huis: “Je wil niet weten hoe graag ik dit wil”

Jolien heeft de afgelopen acht jaar keihard gewerkt in haar eigen nagelsalon, en is toe aan verandering. Ze staat momenteel op een kruispunt in haar leven, en is er zeker van dat ‘Big Brother’ het juiste avontuur is voor haar. De blondine doet me om het spel te spelen, en zo uiteindelijk met de winst naar huis te gaan. Of haar dat ook zal lukken, moet nog blijken. Zo zegt de Limburgse namelijk van zichzelf dat ze confrontaties niet uit de weg gaat, én geen blad voor de mond neemt.