Nieuwe beelden tonen hoe ‘Avengers Campus’ in Disneyland er zal uitzien CD

13 maart 2020

11u02 1 Showbizz Volgend jaar opent Disneyland Paris het themagebied ‘Avengers Campus’, een gloednieuwe zone die helemaal in het teken staat van Marvel. Met attracties en ontmoetingen in het teken van de superhelden. De nieuwe beelden beloven alvast veel goeds.

Wie niet wil wachten tot 2021 kan deze zomer al afzakken naar het Disneyland Resort in Californië waar de allereerste ‘Avengers Campus’ de deuren opent. Die zone wil een volgende generatie superhelden ontdekken, rekruteren en trainen. Elke locatie binnen dit themagebied is genoemd naar een Avenger om zo hun unieke krachten, technologie en kennis te delen met de nieuwe rekruten. Aan hun hoofdkwartier zullen de superhelden de mensen begroeten. Al zijn ze wel op hun hoede, want de schurk Taskmaster zou een inbraak beramen.

Ook krijgt ‘Avengers Campus’ een interactieve darkride: ‘Web Slingers: A Spider-Man Adventure’. De superheld roept de hulp in van de bezoekers om samen met hem de kleine robots in de vorm van spinnen te verslaan. Ook niemand minder dan Tom Holland zal in deze attractie zijn stem verlenen aan Spider-Man, net zoals in de films. In ‘The Scantum’ wandel je dan weer tussen de ruïnes van een mysterieus oud heiligdom en leert Doctor Strange je de geheimen van de plek kennen. Inclusief krachtige spreuken. Vooral in het donker zal deze plaats nog magischer zijn met vele kleuren en lichten.

Daarnaast is er ook aan de hongerigen gedacht met Pym Test Kitchen, een wetenschappelijk laboratorium waar ze voedsel kunnen doen groeien en krimpen.