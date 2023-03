Nieuwe beelden bewijzen: Linda Mertens (Milk Inc.) timmert hard aan comeback in Spanje en Engeland. Wanneer volgt België?

Showbizz Zoon Marco Borsato oplucht nu zijn vader niet vervolgd wordt, toekomst ‘The Voice of Holland’ blijft onzeker

Luca Borsato, de zoon van de Nederlandse zanger Marco Borsato, is blij dat het onderzoek tegen zijn vader omtrent het ‘The Voice of Holland’-schandaal is geseponeerd. “Ik wil bijna zeggen: ik had niet anders verwacht.” Over de toekomst van de talentenjacht is er momenteel nog niets geweten.