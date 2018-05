Nieuwe attractie in Disney World: alcohol TC

18 mei 2018

11u35 0 Showbizz Grote revolutie in de restaurants van Disney World in Florida. Waar er jarenlang geen alcohol te verkrijgen was in het Magic Kingdom, het populairste van de vier pretparken die samen Disney World vormen, kan dat nu wel. De directie besliste dat er voortaan bier en wijn verkrijgbaar zal zijn in alle restaurants op de site.

Recent werd een grote renovatie uitgevoerd in alle restaurant van Magic Kingdom, het bekendste van de vier pretparken die samen Disney World vormen. Waar er tot voor kort een strikt alcoholverbod van kracht was in het park, kan er nu toch bier en wijn genuttigd worden in elk restaurant waar zitplaatsen zijn. Uiteraard moet de Amerikaanse wetgeving nog altijd gevolgd worden en kunnen enkel klanten vanaf 21 jaar een alcoholische drank bestellen. Opmerkelijke beslissing, want toen het park opgericht werd in 1971 bepaalde het testament van Walt Disney (die in 1966 overleed) dat het park alcoholvrij moest blijven. Een richtlijn die in 2012 een eerste keer met voeten werd getreden toen beslist werd dat in het nieuwe restaurant 'Be Our Guest' wél een pintje zou worden geschonken. Evenwel zonder er veel reclame voor te maken. Nu zou dat dus wel gebeuren. En wel in alle restaurants van het Magic Kingdom

De beslissing zorgt nu voor grote discussie onder de Disney-fans. Sommigen juichen de beslissing toe. "Eindelijk worden we als volwassenen behandeld door Disney World", klinkt het op fansites. Maar andere fans reageren teleurgesteld. "Walt Disney draait zich om in zijn graf. Hij had dat alcoholverbod niet zomaar ingesteld. Hij wilde van het Magic Kingdom een plek maken waar jong en oud zich zorgenloos zou kunnen amuseren. En plek waar gezinnen zich thuis konden voelen. Hij wilde absoluut vermijden dat jonge kinderen geconfronteerd konden worden met dronken volwassenen. En nobel initiatief. Maar het huidige management vindt hogere winstcijfers blijkbaar belangrijker dan Walt Disney's waarden en normen." Want dat die beslissing onder commerciële druk genomen werd, mag duidelijk zijn. "Er is veel concurrentie onder de pretparken in Florida. Disney World was het enige waar je geen alcohol kon krijgen. Dat deed veel jonge toeristen beslissen om dan maar voor een ander park te kiezen."

Maar hoe zit het nu in de andere parken van Ome Walt? Wordt daar ook geen alcohol geschonken? In Disneyland in het Californische Anaheim is dat alvast het geval. Daar blijft de 'no alcohol'-regel voorlopig van kracht. Ook al omdat de wetgeving op alcoholgebruik in Californië strenger is dan die in Florida. "En omdat de geest van Walt daar nog meer aanwezig is", weten Disney-fans. "Disneyland, dat al in 1955 werd opgericht, was echt Walts kindje. De magie daar werd door hem gecreëerd. De huidige bazen zullen daar iets minder snel aan durven raken." In Disneyland Paris kon je dan weer van bij de start alcohol drinken in elk deel van het park. "Omdat men daar ook de Franse 'savoir vivre' in het park wilde brengen. Daarom moest je er als toerist ook wijn kunnen drinken. Maar ja, Disneyland Paris werd dan ook opgericht lang na de dood van Walt..."