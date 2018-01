Nieuwe album van Kylie Minogue druipt van het liefdesverdriet TC

10u59 0 EPA Showbizz Australische popster maakt zoveelste comeback met haar nieuwe plaat 'Golden'. Het schrijven van dat nieuwe album hielp haar de breuk met haar verloofde Joshua Sasse te verwerken.

De eerste single die Kylie uitbrengt, 'Dancing', lijkt nog een feestelijk nummer te zijn. Maar op de plaat staan ook veel emotionele, donkere nummers met titels als 'Stop Me From Falling', 'Lifetime To Repair' en 'One Last Kiss'. Kylie bevestigt ook dat die nummers voortvloeiden uit het liefdesverdriet dat ze te verwerken kreeg. "Het opnemen van deze plaat was voor mij een soort vlucht", zegt ze. "Ik voelde me behoorlijk breekbaar toen er aan begon te schrijven en dat hoor je ook in het resultaat. Die nummers hebben ook een helend effect voor mij. Ze hebben me min of meer gered." De release van de plaat is ook niet toevallig gekozen. Deze week is het 30 jaar geleden dat Kylie haar eerste solosingle 'I Should Be So Lucky' uitbracht.

epa Kylie in 2016 met haar ex-verloofde Joshua Sasse. De zangeres verwerkte de breuk met de acteur door een nieuwe plaat te maken.