Nieuwe afleveringen van ‘Wat Een Jaar!’ starten vol eighties nostalgie met Sesamstraat, Jean-Marie Pfaff-Duits en ‘Fame’

1982 is het jaar waarin Brits premier Thatcher de Argentijnen verdrijft uit de Falklandeilanden, prinses Grace Kelly tragisch verongelukt en popgroep Duran Duran meisjesharten over de hele wereld verovert. Jonas kroop in de huid van lead singer Simon Le Bon terwijl Koen zich helemaal inleefde in de rol van John Taylor, de bassist van de populaire eighties groep. In felle outfits en met een glas Kir Royale in de hand, namen ze de kijkers mee op een trip down memory lane doorheen het fabuleuze jaar 1982.

Marleen Merckx vertelde over hoe haar carrière van start ging in 1982: “Ik moest tijdens mijn ingangsexamen absurde zaken naspelen, van een bord spaghetti tot een smeltend ijsblokje. Ik was bang dat ik niet ging slagen, dus heb ik op twee paarden gewed en zowel voor de kleinkunst- als de acteeropleiding mijn ingangsexamen gedaan. Uiteindelijk ben ik gestart in de kleinkunstopleiding, maar ik kan écht niet zingen. Gelukkig hadden ze dat snel door en ben ik alsnog in de acteerschool beland”, vertelde ze. Eén van haar eerste rollen was die van een boerenmeisje in een film van Robbe De Hert en ze was ook te zien in Brussels By Night in 1982.