Nieuwe afgang voor de ‘schandaalprins’: Ernst August van Hannover verliest jarenlange strijd tegen zoon

Showbizz Burgemees­ter Dedecker stelt trots het podium van ‘Tien om te Zien’ voor: “Natuurlijk is er flink geboden om dit event binnen te halen”

Volgende week starten de opnames van ‘Tien om te Zien’. Na de eenmalige comeback vorig jaar is het topprogramma uit de beginjaren van VTM helemaal terug. Nostalgie ten top. Niet langer vanuit Blankenberge, maar vanuit Westende bij Middelkerke. Showbits spreekt met een trotse burgemeester Jean-Marie Dedecker. Hij toont waar en hoe het podium wordt opgebouwd. Natuurlijk was de concurrentie groot om dit zomer-event binnen te halen. “Maar dat is ons toch mooi gelukt”, vertelt hij aan Jarne in een nieuwe Showbits.

20 juli