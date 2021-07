Nieuwe advocaat van Britney Spears zet meteen de aanval in

Celebrities Geen ‘whipping hair’ meer voor Willow Smith: dochter van Will Smith scheert hoofd kaal op het podium

19 juli Opmerkelijk nieuws over Willow Smith (20). Op de deuntjes van haar eerste hit ‘Whip My Hair’ schoor ze plots haar coupe af op het podium. “Ik scheer mijn hoofd altijd op monumentale momenten in mijn leven,” zei Willow tijdens haar Facebook Live-concert, voordat ze de tondeuse in haar handen nam tijdens een poppunk uitvoering van haar debuutsingle.