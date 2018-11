Nieuw-Zeelandse krant verklaart Spike Lee per ongeluk dood KD

13 november 2018

22u50

Bron: Belga 0 Showbizz De Nieuw-Zeelandse krant Gisborne Herald heeft d insdag op de voorpagina de verkeerde filmmaker doodverklaard. De journalist in kwestie verwarde de overleden Stan Lee (95) met regisseur Spike Lee (61).

Stan Lee, die 95 jaar oud werd, was de geestelijk vader van een groot aantal successtrips zoals Iron Man, X-Men, Spider-Man, Thor, The Hulk en Black Panther. Hij was een van de oprichters van uitgeverij Marvel en wordt gezien als een van de belangrijkste tekenaars van de twintigste eeuw.

Regisseur Spike Lee (61) geldt als een van de belangrijkste geëngageerde filmmakers van de VS. Hij brak begin jaren negentig door met zijn drama ‘Do The Right Thing’ en maakte sindsdien een groot aantal films met als overkoepelend thema de achterstelling van Afro-Amerikanen op diverse fronten. Zijn laatste film, ‘BlacKkKlansman’, was deze zomer een grote hit in bioscopen over de hele wereld.