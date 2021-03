Nieuw ‘Thuis’-gezicht Elias Bosmans is van vele markten thuis: “Ik open een ijssalon”

Elias zou vorig jaar in vier theaterproducties meespelen, maar die werden allemaal geannuleerd of verzet. “Vandaar dat ik toen de knoop heb doorgehakt en beslist heb om in de paasvakantie mijn eerste, eigen zaak open”, zegt hij. “Ik liep al langer met dat plan rond. Wie in dit vak stapt, weet dat er als acteur ook minder drukke periodes zullen zijn. Daar wil ik op anticiperen. Acteren blijft mijn hoofdambitie, maar ik wilde een soort van plan b om op terug te kunnen vallen en makkelijk te combineren met het acteren. En dat heb ik gevonden. Met mijn broer Thomas start ik een ijssalon. We hopen alle vergunningen tegen de paasvakantie in orde te hebben en dan open te gaan.”

Elias heeft weinig ervaring terzake, maar zijn broer heeft de juiste diploma’s. “Onze ouders hadden een bakkerij, waar ik zag hoe ze met eerlijke basis-ingrediënten lekkere en goede producten maakten. Dat gaan mijn broer en ik ook doen. Onze zaak zal ‘IJsbroers’ heten en ambachtelijk ijs en verse suikerwafels maken. We gaan die verkopen op een unieke locatie: aan het jaagpad aan de vaart in Hever. Onze beide partners stappen mee in de zaak en zullen ook achter de toonbank en in de keuken staan. Ik zie het helemaal zitten, want ik zal me altijd kunnen vrijmaken voor ‘Thuis’. Dat is het voordeel als je met familie werkt. (lacht)”

Volledig scherm Elias Bosmans en zijn verloofde Seie © Elias Bosmans

Maar er staan nog meer mooie afspraken in de agenda van Elias. Zoals: zijn verloofde een ring om haar middelvinger schuiven. “In september trouw ik met mijn vriendin Seie, een klassiek geschoolde zangeres. Anderhalf jaar geleden vroeg ik haar ten huwelijk tijdens onze rondreis door Amerika. Een onvergetelijk avontuur. Ik had op voorhand een ring voor haar gekocht en in mijn koffer in een sok verstopt, wachtend op het juiste moment. Dat was wel spannend, want Seie had de ring twee keer bijna ontdekt. In het natuurpark Yellowstone ben ik op mijn knie gegaan.”

