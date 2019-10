Nieuw ‘The Hunger Games’-boek verschijnt in mei volgend jaar, en men staat te springen voor de filmrechten MVO

04 oktober 2019

15u59 0 Literatuur Het nieuwe boek van Suzanne Collins heeft officieel een titel en een cover. ‘The Ballad Of Songbirds And Snakes’ gaat deel uitmaken van het ‘The Hunger Games’-universum. Het is echter geen vervolgverhaal op de avonturen van Katniss Everdeen, die in de gelijknamige film gespeeld werd door Jennifer Lawrence. Wel gaat het om een prequel die zal onthullen hoe de Hongerspelen zijn ontstaan in de eerste plaats.

De verhalenreeks telde al drie boeken, ‘The Ballad Of Songbirds And Snakes’ wordt dus al de vierde toevoeging aan de dystopische wereld van Collins. Dit keer spelen de gebeurtenissen zich 64 jaar voor het eerste boek uit de reeks af.

De nieuwe roman zal verschijnen in mei 2020. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt in de populaire Amerikaanse talkshow ‘Good Morning America’. Lionsgate, de filmstudio die de eerste drie boeken verfilmde, hint er nu al naar dat we ook deze keer een film mogen verwachten. “Als trotse eigenaar van de filmrechten op de eerste boeken, kunnen we haast niet wachten tot Suzanne Collins haar volgende boek uitbrengt”, liet Joe Drake, vertegenwoordiger van de studio, optekenen. “We hebben haar schrijfproces op de voet gevolgd en we kijken ernaar uit om opnieuw met haar samen te werken.”

‘The Hunger Games’, bij ons vertaald als ‘De Hongerspelen’, verhaalt over Panem, een wereld die verdeeld is in twaalf districten, die elk een eigen functie hebben: van houtsprokkel tot technologie. Elk jaar worden uit elk district de namen van twee kinderen getrokken, een jongen en een meisje. Zij worden naar de Hongerspelen gestuurd, waar ze het tegen elkaar moeten opnemen tot de dood. Het laatste kind dat overblijft is de winnaar, en wordt overladen met rijkdom. Het hele gebeuren wordt uitgezonden op tv, zoals een realityshow. Op die manier probeert het machtsbeluste Capitool - waaruit trouwens géén kinderen geloot worden - haar armere onderdanen onder de duim te houden.