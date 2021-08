Nieuw seizoen van ‘Thuis’ kent pikdonkere start door sterfgeval

De aflevering opende eerst met de nasleep van de zaak Jacques (Peter Van de Velde). De meervoudige moordenaar was door hoofdinspecteur Tim (Jeroen Lenaerts) neergeschoten in de seizoensfinale, maar had vlak voor zijn dood Rosa (Annick Segal) ontvoerd en opgesloten in de koffer van haar auto. Een flashback opende de episode en toonde hoe dat in zijn werk was gegaan. Iedereen ging op zoek naar Rosa, maar het was Waldek (Bart Van Avermazet) die haar vond. Ze leek echter levenloos en een overgesneden keel te hebben. Wordt die angst ook in de tweede aflevering bevestigd?