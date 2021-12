Nieuw seizoen, nieuwe regels, nieuw huis: hier zullen de ‘Big Brother’-bewoners hun tijd doorbrengen

Showbizz “Zeven jaar geleden heb ik m’n autisme laten vaststel­len”: Helmut Lotti vertelt rechtuit over z’n leven in podcast van Freek Braeckman

In de nieuwe podcast ‘Freek blijft slapen’ van Freek Braeckman (42) gaat de presentator elke week logeren bij een BV. Wie zijn die mensen die jij en ik zo goed denken te kennen van televisie en social media? Wat is er te zien achter de voordeur van een bekende Vlaming? Deze week trekt hij naar de Ardennen waar hij Helmut Lotti (52) opzoekt. Helmut praat openlijk over zijn autisme. Vertelt waarom hij, ondanks zijn financieel succes, nog steeds blijft werken. Waarom er een naaktbeeld van dochter Messalina in huis staat. Op wie hij een crush had toen hij vijf was én waarom hij opnieuw voor een volle haardos koos.

29 december