Nieuw record voor ‘Blind getrouwd’: liefdesbekentenis van Tim lokt 1.137.000 kijkers hl

13 maart 2018

16u08

Showbizz 'Blind getrouwd' blijft pieken. Maandag keken er 1.137.000 Vlamingen naar de liefdesverklaring van Tim voor zijn Esther.

De moeizame maar fascinerende zoektocht van vijf pasgehuwde koppels breekt zo het ene record na het andere, want dat aantal is het meeste ooit op de avond zelf voor het liefdesexperiment. Met de uitgestelde kijkers erbij opgeteld zit de huidige jaargang al aan een gemiddelde van 1.308.000 kijkers. Daarmee is ‘Blind getrouwd’ het best bekeken programma sinds ‘Wauters versus Waes’, dat begin 2014 werd uitgezonden. ‘De infiltrant dat aansluitend op VTM wordt uitgezonden, blijft met 488.000 kijkers stabiel scoren. Met de uitgestelde kijkers erbij scoort de politiereeks met zin voor humor en Geert Van Rampelberg en Dirk Roofthooft in de hoofdrollen, toch zo'n 705.000 kijkers.

Op Eén blijft ‘Thuis’ onaantastbaar als het best bekeken programma van de tv-avond, want 1.216.000 live-kijkers (42,7% marktaandeel) zagen hoe Kobe de echte identiteit van Silke ontdekte. ‘Kinderkopkes’ haalt een iets minder goed rapport, want dat blijft onder de verwachtingen met 488.000 kijkers (20,2% marktaandeel). Daarmee is het nieuwe programma van ex-K3 Kristel Verbeke het slechtst scorende lokaal format van Eén in 2018. Op Canvas verzamelde de afloop van de reguliere voetbalcompetitie dan weer 389.000 sportliefhebbers voor de buis, want zoveel keken er naar ‘Extra Time’.

Op VIER was ‘Control Pedro’ met 265.000 kijkers het topprogramma van de SBS-zender van de avond. Het tweede seizoen van ‘Bartel in het Wild’ van Bartel Van Riet maakte eerder al een switch naar een later uitzenduur om de concurrentie van ‘Blind Getrouwd’ te vermijden, maar blijft daar steken op 188.000 kijkers. Dat is iets minder dan het eerste seizoen.