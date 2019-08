Nieuw radioprogramma Karolien Debecker uitgesteld SDE

29 augustus 2019

07u08

Bron: Radio 1 0 Showbizz ‘Dwars’, het nieuwe radioprogramma van Karolien Debecker, zal voorlopig nog niet op Radio 1 te horen zijn. Normaal gezien zou het programma vanaf volgende week te beluisteren zijn, maar de zender heeft beslist om de première nog even uit te stellen.

“Het format bleek arbeidsintensiever dan voorzien en daarom hebben we beslist om wat extra tijd uit te trekken voor de voorbereiding”, klinkt het bij Radio 1. In ‘Dwars’ zou Karolien Debecker op dinsdag, woensdag en donderdag een uur lang ‘afwijkende meningen en originele argumenten’ presenteren. In de plaats krijgt de luisteraar nu nog een tijdje het programma ‘Grand Cru’ voorgeschoteld, waarin teruggeblikt wordt op een bepaald jaar in de geschiedenis dankzij een mix van muziek en nieuwsfragmenten. Wanneer ‘Dwars’ dan wel te horen zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.