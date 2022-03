Nieuw personage maakt zijn intreden in ‘Lisa’: maak kennis met ‘gewiekste’ Vic Vincke

Acteur Briek Lesage, die eerder al te zien was in ‘De zonen Van As’, ‘Mijn slechtste beste vriendin' en ‘Vermist’, geniet volop van de opnames, klinkt het in een mededeling. “Ik ben er bijna letterlijk ingegooid, aan een tempo om U tegen te zeggen. Maar gelukkig went dat snel. Ik ben eigenlijk geen ochtendmens, maar om op de set van Lisa te staan ben ik met plezier vroeg uit de veren. Weliswaar met kleine oogjes (lacht). Vic Vincke is een cadeau om te spelen. Al zou ik hem zelf niet willen zijn en ook niet te vriend willen houden. Hij is gelaagd, mysterieus, charmant, gewiekst en een doorzetter. Hij is een meester van onderhandelingen en manipuleren is zijn tweede natuur, zoals bij de meeste advocaten (lacht). Zal hij de spanningen bij Massa en daarbuiten doen oplaaien? Wat zijn Vics motieven? Dat laat ik aan de kijkers over. Kleurrijk wordt het in ieder geval (knipoog)!”