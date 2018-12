Nieuw op Netflix: deze topfilms- en series verschijnen de komende weken DBJ

15 december 2018

18u09 1 Showbizz In deze feestmaand blijft Netflix maar met nieuwe titels uitpakken. Deze toptitels versterken de komende wekenn het aanbod.

De highlights van december

Ratatouille - Animatietopper van Disney

Remy, een rat, droomt ervan om een grote Franse topkok te worden ondanks het feit dat zijn familie dit niet graag ziet gebeuren en men in de kookwereld niet echt verzot is op ratten. Op een dag raakt Remy gescheiden van zijn familie en belandt in het riool van Parijs. Zo komt hij terecht onder het restaurant van zijn idool, de kok Auguste Gusteau.

Ratatouille is vanaf 21 december beschikbaar.

Bird Box - spannende thriller met Sandra Bullock

Wanneer een mysterieuze kracht de wereldbevolking uitdunt, is maar één ding zeker: wie de oorzaak ziet, sterft. Terwijl Malorie (Sandra Bullock) geconfronteerd wordt met het onbekende, moet ze samen met haar twee kinderen vluchten, langs een verraderlijke rivier, naar de enige plaats die nog veilig is. Om ervoor te zorgen dat ze deze tocht overleven, moeten ze de reis noodgedwongen geblinddoekt afleggen.

Bird Box is vanaf 21 december beschikbaar.

Disney’s The Lone Ranger - Johnny Depp als Indiaan

Dan Reid, een Texas Ranger, heeft de vogelvrije bandiet Butch Cavendish opgepakt omwille van verschillende moorden op indianen. Cavendish wordt per trein vervoerd naar de plaats waar hij zal worden opgehangen. In de trein zit ook de Comanche Tonto en Dan’s broer John. John is een advocaat die terug naar zijn thuisstad reist. Plots wordt de trein overvallen door handlangers van Cavendish, ze laten de trein ontsporen de Cavendish kan ontsnappen.

Disney’s The Lone Ranger is vanaf 21 december beschikbaar.

You - Groots aangekondigde thrillerreeks van de makers van Riverdale

In de zenuwslopende thriller YOU valt de geniale bedrijfsleider Joe als een blok voor de prachtige Beck (Elizabeth Lail). Joe, gespeeld door Penn Badgley, begint al snel rare trekjes te vertonen en zet alles op alles om Beck voor zich te winnen. Hij is vastbesloten om haar hart te veroveren en gaat zelfs over lijken. Létterlijk!

You is vanaf 26 december beschikbaar.