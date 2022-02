Nieuw onderzoek van ‘BOOS’ stuit nu al op verzet: belastingdienst doet aangifte

ShowbizzDe Nederlandse belastingdienst heeft aangifte gedaan tegen het onlineprogramma ‘BOOS’ . Presentator Tim Hofman deed een oproep via sociale media aan klokkenluiders om zich te melden als zij namen van ambtenaren kennen die zich niet aan de regels hebben gehouden bij de fiscus. “Wat ons betreft, is de grens van het toelaatbare in deze oproep overschreden en is het tijd voor juridische stappen.”

Bij ons raakte het Nederlandse programma ‘BOOS’ vooral bekend door de uitzending die grensoverschrijdend gedrag aanklaagde in Nederland. De getuigenissen over de wantoestanden bij ‘The Voice of Holland’ deden heel wat monden openvallen. Bandleider Jeroen Rietbergen vroeg verschillende vrouwen om af te spreken in hotels en stuurde dickpics, terwijl zanger Marco Borsato meerdere jonge vrouwen betast zou hebben. Tegen rapper Ali B werd dan weer aangifte gedaan wegens verkrachting.

“Grens van het toelaatbare overschreden”

Presentator Tim Hofman is nu bezig aan een nieuw project, maar dat stuit op verzet. De Nederlandse belastingdienst heeft namelijk aangifte gedaan tegen het programma. Hofman deed een oproep aan klokkenluiders om zich te melden als zij namen van ambtenaren kennen die zich niet aan de regels hebben gehouden bij de fiscus. “Wij willen weten: wie waren dat? Welke ambtenaren werken daar nu nog? Welke ambtenaren zijn ontslagen of gestraft, zoals de Belastingdienst ooit de ouders strafte?”, zo luidde de oproep van Hofman vorige week vrijdag. Binnen de belastingdienst is vanwege die oproep grote onrust uitgebroken. Vakbond NCF heeft nu aangifte gedaan tegen het programma, zo bevestigt voorzitter Albert van der Smissen.

In een brief, die dateert van maandag, stelt de NCF aangifte te doen tegen ‘BOOS’ vanwege bedreiging. “Wat ons betreft, is de grens van het toelaatbare in deze oproep overschreden en is het tijd voor juridische stappen”, zo staat in de brief. De vakbond spreekt van ‘regelrechte intimidatie van ambtenaren’. Ook werkt Van der Smissen aan een brandbrief aan secretaris-generaal Van den Dungen. “Die moet duidelijk maken wat hij gaat doen om zijn medewerkers te beschermen en te ondersteunen.”

Verkeerd geïnterpreteerd

BNNVara, de publieke omroep in Nederland, meldt in een reactie dat ‘BOOS’ al enige tijd bezig is met een onderzoek naar de belastingdienst en ambtenaren die regels overtreden. “De redactie heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat er ambtenaren zijn die regels overtreden hebben en buiten het protocol gewerkt hebben. Onze vraag is: hoe is de belastingdienst omgegaan met deze mensen?”

Hofman en zijn team willen weten of hier consequenties aan verbonden zijn en op welke posities deze mensen nu zitten. Volgens BNNVara heeft de vakbond de oproep van Hofman ‘verkeerd geïnterpreteerd’. “De bond doet nu uitschijnen alsof wij een lijst van alle betrokken ambtenaren naar buiten willen brengen en erop uit zijn om ‘personen te beschadigen’. Dat is niet het geval. Het noemen van namen zal alleen gebeuren als daarvoor voldoende aanleiding is en dit ook journalistiek verantwoord is.”

