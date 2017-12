Nieuw liefje van Leonardo DiCaprio heeft serieus strafblad EVDB

09u48 0 afp Showbizz Leonardo DiCaprio staat erom bekend dat hij niet kijkt naar een liefje meer of minder. Zijn nieuwste vlam, het 22-jarige model Sarah Snyder, is niet enkel jong, ze heeft ook een strafblad om u tegen te zeggen.

Met 1,5 miljoen Instagram-volgers en modeshows voor Hugo Boss en Dolce & Gabbana lijkt Sarah Snyder een 'gewoon' model. Dat is tot je haar strafblad ziet: diefstallen en inbraken bij de vleet. In 2015 liep ze tegen de lamp voor het inbreken in verschillende huizen, het stelen van geld en een poging tot het stelen van een peperdure Hermès-tas. Ze belandde in de gevangenis waar ze pas uit mocht toen een waarborg van meer dan 7.000 euro betaald werd.

Twee jaar geleden had het model nog een relatie met de inmiddels 19-jarige zoon van Will Smith, Jaden Smith. Nu werd ze gespot op date met Leonardo. Hoe het zal aflopen, kunnen we alleen maar afwachten.

Photo News