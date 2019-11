Nieuw liefdesgeluk voor Xandee na bewogen periode MVO

17 november 2019

12u27 12 Showbizz Sandy Boets, beter bekend als Xandee, heeft opnieuw het liefdesgeluk gevonden. Dat nieuws deelde ze via Facebook.

Sandy heeft momenteel een nieuwe vriend, Eric Vanmanshoven, met wie ze eerder deze week haar relatie aankondigde. Het goede nieuws komt er na een bewogen periode.

Operaties

2018 was een heel moeilijk jaar voor Xandee. Na enkele hartoperaties hoopte ze te kunnen revalideren, maar ze werd getroffen door een gezwel in haar baarmoeder. Opnieuw ging ze onder het mes. “Tot twee keer toe kreeg ik daarna het nieuws dat er zich opnieuw een gezwel had gevormd in mijn baarmoeder”, vertelde ze toen. “Ze werden verwijderd en onderzocht. Gelukkig bleken ze telkens goedaardig te zijn.”

Moeder verloren

Een jaar eerder verloor ze haar mama, na een strijd tegen longkanker. “Mama was een steun voor mij. Als er iets scheelde, ging ik naar haar en zij had dan steeds goeie raad voor mij. Ook voor m’n kinderen een zwaar verlies, want zij waren vaak bij hun oma. Ik kón mama’s dood niet verwerken. Eerst kon ik zelfs niet tot aan haar graf gaan. Dat was te moeilijk... Ik besefte dat ik er op eigen krachten niet bovenop zou komen en dus ging ik in therapie. Daardoor kon ik toch het graf van mama bezoeken en sindsdien zet ik telkens kleine stapjes verder, op weg naar mijn mentale genezing.”

Breuk

Terwijl ze vocht tegen haar depressie, kreeg ze bovendien een nieuwe klap te verwerken: haar vriend Jorg (niet de papa van haar twee dochters, nvdr.) zette een punt achter hun relatie. “Ik had dat niet zien aankomen”, aldus Xandee begin dit jaar. “We zijn wel nog vrienden. Jorg heeft een nieuwe vriendin en ook bij mij is er sinds enkele weken weer sprake van verliefdheid. Ik heb Kris in het ziekenhuis leren kennen en de vonken sprongen meteen over. Dat gevoel van verliefd zijn, geeft me vleugels. Het klikt echt, ook met mijn twee dochters. Kris geeft me heel veel steun en moed. Het is nog pril maar ik kan je nu al zeggen dat ik met Kris oud hoop te worden.”

Met Kris werd het uiteindelijk niets, maar gelukkig heeft Xandee vandaag opnieuw de liefde gevonden.