Nieuw lief voor Ashley Olsen

Er is een nieuwe man in het leven van 'Full House'-actrice Ashley Olsen. Opvallend: hij is een pak jonger dan haar vorige vriend.

ISOPIX Ashley Olsen en haar mystery man.

Ashley en haar vriend werden gespot in een coffee shop in Brentwood, Californië. Zijn identiteit blijft voorlopig geheim, maar Ashley koos deze keer duidelijk iemand van haar eigen leeftijd. Haar vorige vriend, kunstverzamelaar Richard Sachs met wie ze eerder dit jaar brak, was bijna dertig jaar ouder.

De 31-jarige actrice is dus weer gelukkig in de liefde. Maar haar gezondheid blijft wankel. Twee jaar geleden werd bij haar de ziekte van Lyme vastgesteld. In een laat stadium, waardoor de dokters niet veel voor haar kunnen doen.

Ashleys tweelingzus Mary-Kate is getrouwd met Olivier Sarkozy, de halfbroer van de gewezen Franse president. De zusjes kregen recent veel kritiek omdat ze weigeren mee te spelen in 'Fuller House', een vervolg op de komische reeks 'Full House' waarmee ze als kind bekend werden. Ashley en Mary-Kate zijn nu vooral actief in de modewereld.