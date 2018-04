Nieuw koppel: VRT-sportanker Aster Nzeyimana vindt de liefde bij Lize Feryn Mark Coenegracht

24 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz De lentekriebels slaan toe bij de VRT-sportankers. Nadat Karl Vannieuwkerke (47) bekend maakte dat hij in love is met dierenarts Caroline, ­kunnen we nu ook melden dat Aster Nzeyimana (24) sinds kort samen is met Lize Feryn (25).

Waar en hoe de twee elkaar hebben ontmoet, is niet duidelijk. Wél dat hun liefde pril maar intens is. Aster is één van de meest opvallende jonge gezichten van de VRT. Hij maakte zijn debuut bij studentenradio ­Urgent.fm nadat medestudenten hem op zijn mooie stem hadden gewezen. In 2014 kreeg hij zijn kans bij MNM, maar al snel stapte hij over naar Sporzaradio.

Sinds 2016 is Aster sportpresentator voor ‘Het ­Journaal’. Die zomer presenteerde hij ook het nachtblok van de ­Olympische Spelen op Eén. Naast alle radio- en tv-werk wil hij op lange termijn ook nog zijn studies rechten afronden. Nzeyimana werd geboren in Rwanda en is steevast te vinden in het vriendengroepje van onder ­anderen Kobe Ilsen, Danira Boukhriss ­Terkessidis en Viktor Verhulst. Daar komt nu dus Lize ­Feryn bij — model, auteur en actrice, bekend van de oorlogreeks ‘In Vlaamse velden’.

Lize liep al shows voor onder meer ­Calvin Klein, United Colors of Benetton en Natan. In oktober 2015 startte ze samen met haar zussen Yanne en Mira het mode­label Feryn op.