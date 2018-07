Nieuw horecaconcept 'Blueness' van Sergio Herman opent binnenkort de deuren SD

12 juli 2018

15u12 6 Showbizz Sergio Herman (48) opent in augustus zijn derde horecaconcept in Cadzand: Blueness. Het wordt een lobbybar in het Strandhotel van Cadzand-Bad (Zeeland) die in het teken zal staan van Japans georiënteerde cocktails en barfood.

"Omdat ik mij al jaren verdiept heb in het Japanse smaakpalet, is de keuken van Blueness hierop geïnspireerd", vertelt Sergio Herman. "Uiteraard blijf ik daarbij trouw aan de producten uit mijn regio en mijn eigen stijl. Wat u kunt verwachten zijn Zeeuwse producten met diepe umamismaken en een fris accent."

Op de menukaart komen zo’n twintig gerechten te staan. Daarnaast is er keuze uit verschillende sake’s en (alcoholvrije) cocktails met een Japanse touch.

De opening van Blueness heeft alles te maken met de vernieuwing van het Strandhotel. "We willen onze gasten hier verschillende horecaconcepten bieden. Pure C blijft dé plek voor fine dining en de vorig jaar geopende brasserie AIRrepublic blijft het adres voor klassieke bereidingen van vis-, schaal- en schelpdieren. Maar we misten nog een goede lobbybar met internationale uitstraling", aldus de sterrenchef.

Blueness is vanaf begin augustus zeven dagen per week geopend van 11u tot 1u. Reserveren is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om de private dining van de bar te reserveren. Klik hier voor meer informatie.