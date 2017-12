Nieuw celebritykoppel in de maak? Actrice Dakota Johnson (28) en Chris Martin (40) zijn aan het daten DBJ

Bron: US Weekly 0 AFP Chris Martin Showbizz Er gaan heel wat geruchten rond dat actrice Dakota Johnson aan het daten zou zijn met Coldplay-zanger Chris Martin en daar is nu een nieuwe aanwijzing voor bijgekomen. De 28-jarige filmster uit 'Fifty Shades of Grey' en de 40-jarige zanger werden vorige maand namelijk gespot in Israël.

Ze werden gezien op een concert van Nick Cave en gingen nadien samen dineren in een restaurant in de Israëlische kuststad Herzliya. "Ze kwamen het restaurant binnen en waren extreem vriendelijk. We waren verrast door hun komst en later kwam ook Nick Cave erbij. Ik heb hen niet zien kussen of elkaars handen zien vasthouden. Ze bestelden een aantal aperitiefhapjes, maar voor de rest niet echt veel", vertelt een bron aan de Amerikaanse website US Weekly.

Meer dan een flirt

Een andere bron beweert dat de twee al een koppel zijn. "De twee zijn zeker een koppel, ze kennen elkaar al heel goed en voelen zich op hun gemak bij elkaar. Chris stuurt zijn nieuwe muziek naar Dakota om haar mening te vragen. Het is meer dan een flirt."

Vorige maand werden de twee ook gespot in Argentinië toen Dakota naar een optreden van Chris ging kijken. Het duo heeft nog geen openlijk statement gemaakt, dus natuurlijk blijven het maar geruchten.

