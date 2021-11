Nieuw boek: “Het was prins Charles die zich vragen stelde over de huidskleur van Archie”

“Er waren bezorgdheden en gesprekken over hoe donker de huidskleur van Archie zou zijn wanneer hij geboren zou worden”, vertelde Meghan Markle in maart aan Oprah Winfrey, in wat op z'n zachtst gezegd een explosief interview genoemd kan worden. “Dat waren gesprekken die de familie had met Harry.” Maar wie was die royal die zo'n uitspraken had gedaan? Het was een vraag waar maar geen duidelijk antwoord op kwam. Schrijver Christopher Andersen, die net het boek ‘Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ uit heeft, denkt het antwoord wel te weten. Volgens de schrijver was het prins Charles - de vader van Harry - die zich over de mogelijke huidskleur van Archie had uitgelaten.