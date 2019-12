Nieuw baasje van Samson wordt op 21 december onthuld: “Zelfs de cast weet nog niet wie Gert opvolgt” MVO

03 december 2019

20u15

Bron: Qmusic 0 Showbizz Wie wordt de opvolger van Gert Verhulst in het iconische duo ‘Samson & Gert’? Studio 100 lost voorlopig niets. Zelfs de cast is nog niet op de hoogte, wist Koen Crucke te vertellen aan het Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. “De codenaam op de set is Jefke”, voegde Koen eraan toe.

Wel wist hij te vertellen dat het nieuwe baasje van Samson op 21 december onthuld zal worden, tijdens de eerste voorstelling van de afscheidstournee. “Het moest er eens van komen, dat het de laatste keer zou zijn. We gaan de liedjes zingen die iedereen kent, het wordt schitterend. Maar als we dat voor de allerlaatste keer doen, zeker het liedje ‘Zwaai Zwaai’, zal het voor ons ongetwijfeld emotioneel worden.”

De volledige originele cast stopt ermee, maar aan de positieve kant: er is een nieuw baasje voor Samson op komst. “Daar gaat het uiteindelijk ook een beetje over, he.” Wie dat baasje is, weet Koen niet. In het script wordt die mysterieuze persoon voorlopig nog omschreven als ‘Jefke’. “Nee, niémand van de cast weet dat. We hebben het al aan Gert gevraagd, maar hij zegt dat het voor ons ook een verrassing moet blijven. Dus ja, op 21 december gaan we hem zien.”