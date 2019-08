Nieuw album voor Lady Gaga? DBJ

14 augustus 2019



Bron: ANP 0 Showbizz Lady Gaga (33) lijkt te werken aan een nieuw album. De zangeres voedt zelf de geruchten daarover door een foto van zichzelf in de studio te delen op Instagram Stories. Fans speculeren op sociale media nu volop over de komst van haar zesde plaat.

Lady Gaga bracht in 2016 voor het laatst een album uit: ‘Joanne’. Het afgelopen jaar maakte ze furore met haar rol in de hitfilm ‘A Star is Born’.

Ook de soundtrack, waarop hits als ‘Shallow’ en ‘Always Remember Us This Way’ staan, werd een grote hit. De zangeres won onder meer een Oscar voor beste lied met ‘Shallow’.