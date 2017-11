Nieuw album K3 vroegtijdig gelekt door Kruidvat TDS

Hoewel de meiden van K3 pas volgende week woensdag officieel hun nieuwe album 'Love Cruise' voorstellen, hebben sommigen fans nu al een exemplaar in handen. Winkelketen Kruidvat heeft de nieuwe plaat vroegtijdig te koop aangeboden, zo ontdekte Showbizzsite. "We zullen je vinden", knipoogt Marthe.

Nu woensdag is het zover: dan stellen Hanne, Klaasje en Marthe van K3 hun nieuwste plaat 'Love Cruise' voor op de SS Rotterdam, een gerenoveerd schip dat werd omgebouwd tot hotel. Het album is twee dagen later effectief te koop, vanaf 17 november.

Één dag te koop

Een aantal fans zijn er echter nu al in geslaagd een exemplaar van 'Love Cruise' te bemachtigen. "Zonder ingebroken te hebben”, verzekert een Nederlandse fan op de Boekenbeurs, waar de meiden van K3 een signeersessie gaven. “Het album was één dag te koop, bij Kruidvat in België. Een vriendin van mij is die toen gaan halen. Hoe blij ik ben? Héél blij. Het zijn weer hele leuke nummers. Een top cd!”

Onduidelijk

Waarom het album slechts één dag te koop werd aangeboden, is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk kreeg de keten de vraag van Studio 100 het album uit het aanbod te nemen, toen ze lucht kregen van de vroegtijdige verkoop. Of Kruidvat ontdekte hun eigen vergissing, en besloot zelf in te grijpen. Een woordvoerder van Kruidvat was vandaag niet bereikbaar.

Marthe: "We vinden jullie"

Hanne, Klaasje en Marthe reageerden tijdens hun signeersessie op de Boekenbeurs verrast toen ze plots hun eigen nieuwe plaat voor hun neus kregen. “We zagen daarnet al een aantal boekjes voorbijkomen. We weten ook al welke winkel. We weten jullie te vinden”, knipoogde Marthe.