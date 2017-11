Nieuw album K3 nu al 100.000 keer verkocht Jolien Boeckx & TDS

'K3 Love Cruise' is pas vanaf vrijdag officieel verkrijgbaar, maar nu al is het nieuwe album van Hanne, Klaasje en Marthe 100.000 keer verkocht in de Benelux. "Echt zotjes! We zijn ongelofelijk trots", zei K3 vanmiddag op de cd-voorstelling in Rotterdam.

Hanne, Klaasje en Marthe presenteerden hun derde album vanmiddag voor het eerst aan een select groepje fans, op een aangemeerd cruiseschip in Rotterdam. De plek waar de ‘Love Cruise’ voor hen een aantal maanden geleden begon. “Hier hebben we onze film, 'K3 Love Cruise’ opgenomen. Een heel speciale plek dus voor ons drie. Dat we hier nu ons nieuw album mogen voorstellen, is fantastisch”, zei K3 tegen de fans. De ‘K3 Love Cruise’ bestaat uit 12 nummers, waarvan 7 te horen zijn in de film die uitkomt op 13 december. Pina Colada en Liefde is Overal kennen de fans uiteraard al. Nieuw zijn o.a. Dieper dan de Zee, Disco Oma en Verlegen Vlindertje. Op dat laatste nummer speelt Klaasje trouwens voor het eerst op haar vertrouwde dwarsfluit.