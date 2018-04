Nieuw album Jack White op 1 in VS EDA

02 april 2018

11u40

Fans die tickets hebben voor Rock Werchter op zaterdag 7 juli hebben goud in handen: het optreden van Jack White zal immers niet teleurstellen. Zijn nieuwste soloalbum 'Boarding House Reach' komt namelijk binnen op 1 in de Billboard Album Top 200.

In de eerste week na de release van de plaat werden er 124.000 stuks verkocht, meldt marktonderzoeker Nielsen Music.

Onder verkopen verstaat Nielsen Music fysieke verkoop van cd's en vinyl alsmede downloads en streams. Het aantal is tot hier toe een jaarrecord voor een rockalbum. Dat de verkoop zo goed is, heeft te maken met koppelverkoop. Mensen die een kaartje kochten voor het optreden kregen het album erbij, meldt Billboard.

Maar dat hoeft geen afbreuk te doen aan de kwaliteit. Als frontman van 'The White Stripes' en 'The Raconteurs' is White één van de meest veelzijdige rockmuzikanten van z’n generatie. 'Boarding House Reach' is het derde soloalbum na 'Blunderbuss' uit 2012 en 'Lazaretto' uit 2014. Die albums haalden ook de eerste plek in de albumlijst.

Belgisch concert uitverkocht

Half april begint Jack White met zijn tournee in de Verenigde Staten. Op zaterdag 7 juli komt hij zijn album voorstellen op Rock Werchter waar hij sinds 2012 niet meer geweest is. Het wordt de enige Belgische stop voor White. De tickets voor die dag zijn dan ook uitverkocht. Voor zij die leven op goede hoop is er wel een wachtlijst beschikbaar.

Eerder werden onder meer al Queens of the Stone Age, Gorillaz en Pearl Jam bekendgemaakt als headliners voor het festival dat plaatsvindt van 5 tot en met 8 juli 2018. Nieuwe namen volgen binnenkort.