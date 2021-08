Nieuw album en terugkeer van Koen: zet u schrap voor meer Get Ready. "Wij zijn cult met een grote C"

"We gaan het doen zoals vijfentwintig jaar geleden: alles op en aan. Springeeeeen!" De jongens waren duidelijk, gisteren bij hun performance in 'Tien om te Zien', de eenmalige aflevering die werd ingeblikt in Middelkerke. "Pure nostalgie hier", glimlachen Jimmy Samijn (47), Koen Bruggemans (45), Glenn De Gendt (47) en JM Desreux (50) voor ze het podium opgaan. "Zelfs de verlichting is van toen. Oh my god!" Ze hebben er zin in. "'Tien om te Zien' heeft onze carrière gelanceerd. Doen ontploffen. Wij waren zo van die artiesten die een hele dag bij de opnames hun kot niet uit konden, omdat we anders overrompeld werden door vrouwen", gaat Jimmy terug de tijd in. "Zaten wij de hele tijd met K3 samen te roken in ons kot, kwamen wij naar buiten, was dat precies het begin van de Soundmixshow", lacht Koen. "Hilarische momenten."