Nietsvermoedend gezin krijgt 1 miljoen dollar van Ellen DeGeneres SD

08 februari 2019

07u11

Presentatrice Ellen DeGeneres (61) was in een genereuze bui tijdens haar talkshow deze week. Een nietsvermoedende familie kreeg 1 miljoen dollar (€ 881.854) cadeau.

Tijdens een uitzending van haar ‘The Ellen DeGeneres Show’ verraste presentatrice Ellen DeGeneres Christi en Robert Daniels en hun vier zoontjes met een miljoen dollar. Dat is de grootste prijs die ze ooit uitdeelde. De Daniels’ werden in de watten gelegd omdat ze zich blijven inzetten voor hun gemeenschap, hoe moeilijk ze het zelf ook hebben. Zoals DeGeneres zei: “Het maakt niet uit waar jullie mee worstelen, of dat jullie het financieel moeilijk hebben, jullie geven nog altijd terug, jullie blijven anderen helpen.” Ze vermeldde ook dat Christi recent nog de boodschappen van een ander gezin betaalde. De presentatrice presenteerde het gezin vervolgens een cheque van 500.000 dollar: “Dat zal jullie een eind helpen, met jullie schulden, met de opleiding van jullie kinderen. Jullie wonen in een flat, nu kunnen jullie een huis kopen". Maar de familie kreeg niet alleen 500.000 dollar voor zichzelf, ook kregen ze nog eens 500.000 dollar om anderen te helpen. DeGeneres gaf het bedrag weg in samenwerking met cornflakes-gigant Cheerios.