Niet zo glamoureus: de nieuwe job van Sarah Jessica Parker

15u39 0 Christopher Smith/Invision/AP Showbizz Ster uit 'Sex and the City' verkoopt nu schoenen.

Niet in een film, wél in het echt. SJP heeft een pop-up store geopend nabij Fifth Avenue in New York. Daar verkoopt ze schoenen van haar eigen label, de SJP Collection. En zo krijgen klanten plots een superster die voor hen op de knieën gaat wanneer een nieuw paar pumps, stiletto's of laarzen moeten worden aangepast. Maar het is niet omdat de ster zich nu bescheiden opstelt, dat ze ook bescheiden prijsjes hanteert. De gemiddelde prijs voor een paar pumps circuleert rond de 200 euro. Wie desondanks bij haar langs wil gaan tijdens een citytrip naar de Big Apple: de ster zou nog de hele eindejaarsperiode in haar winkeltje staan.

