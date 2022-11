Niet verschenen reactie Matthijs Van Nieuwkerk op ‘DWDD’-hetze klinkt toch anders: “Doe me een lol”

Ex-collega Matthijs van Nieuwkerk getuigt over angstcul­tuur: “Hij heeft me roepend ontslagen waar iedereen bij stond”

Een ex-collega van de omstreden presentator Matthijs Van Nieuwkerk (62) getuigt op RTL over de angstcultuur op de set van ‘De Wereld Draait Door’. Visagist Jelleke van Rijsoort werkte negen jaar samen met Van Nieuwkerk. Ze werd door hem ontslagen, nadat hij haar had verdacht van een medewerking aan een publicatie in het weekblad ‘Privé’. De publicatie ging over de sfeer op de set van het programma. “Hij schreeuwde dat ik verantwoordelijk was voor die publicatie, waar heel de crew bij stond.”

24 november