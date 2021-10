Niet op televisie uitgezonden, maar de Golden Globes worden in 2022 wél uitgereikt

Celebrities Zus Britney Spears onthult cover van haar biografie: “Ik kan niet geloven dat het eindelijk af is”

12 oktober In de zomer raakte het nieuws bekend dat Jamie Lynn Spears (30) druk bezig was met haar memoires neer te pennen en ondertussen heeft de jongere zus van Britney Spears (39) een update voor al haar volgers. Haar biografie ‘Things I Should Have Said’ komt er begin volgend jaar aan.