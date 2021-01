Niet negen, maar dertien vrouwen in dossier-De Pauw

TV Ook oude bekenden duiken op: eerste details over nieuwe ‘Lord of the Rings’ uitgelekt

13 januari Goed nieuws voor alle kijkers die wachten op de nieuwe ‘The Lord of the Rings’-reeks, een productie van Amazon voor hun eigen streamingdienst Prime Video. Nu de officiële samenvatting van de serie is uitgelekt en opgedoken via fansite TheOneRing.net, raken steeds meer details bekend over de verhaallijn en de personages uit de reeks.