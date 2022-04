Niet knallen en losgaan, maar luisteren en stilstaan: nieuw festival Whisper focust op kwetsbaarheid

MuziekLaat voor een keer die dansschoenen thuis. Eind augustus pakt Live Nation uit met het gloednieuwe muziekfestival Whisper dat focust op kwetsbaarheid. Twee dagen lang kunnen introverten en hoogsensitieven in het OLT Rivierenhof in Antwerpen genieten van muziek met een mentale boodschap.

Even niet knallen en gaan, maar luisteren en stilstaan. Het is een volledig nieuw festivalgegeven dat we nog niet kennen in België. In tegenstelling tot Pukkelpop, Rock Werchter of Tomorrowland, creëert Whisper een kader waar hoogsensitieven en introverten kunnen aarden. “Sinds de coronacrisis worden mentale issues meer dan ooit uitgesproken”, vertelt Jan Smeets, een van de programmatoren. “Of het nu gaat om burn-out, stress, sociale isolatie of eenzaamheid, heel wat artiesten en festivalgangers krijgen ermee te maken. Mensen zijn niet meer bang om te zeggen hoe ze zich voelen, denk maar aan Philippe die ‘De Mol’ vroegtijdig verliet omdat het mentaal te veel werd.”

In het groene Rivierenhof in Antwerpen brengt Whisper twee dagen lang bands samen die breekbaar zijn onder het genre fragiele indie, introverte elektronica en verstillende neo klassiek. “Iedereen weet sinds de pandemie hoe zwaar het is om in isolatie te zitten. Daarom kiezen we voor een plek waar de festivalgangers dicht bij de open natuur staan.” Onder meer Circuit des Yeux, Charlie Cunningham, Grace Cummings en Joep Beving kleuren de affiche. “Die bands worden meestal niet gevraagd op de bestaande festivals, omdat ze daar niet echt thuishoren. Wij willen muzikanten die intieme en rustige muziek brengen nu een podium geven.”

Plezier en schoonheid

Naast de muzikale beleving presenteert het festival ook een inhoudelijk luik met gesprekken over kwetsbaarheid. Heel wat zangers zien zwarte sneeuw en verwerken hun issues in hun muziek. Enkele van die artiesten gaan op het festival in gesprek met een psycholoog of filosoof om terug te koppelen naar dat proces. “In een van de panelgesprekken praat Tamara Lindeman van ‘The Weather Station’ over de invloed van de klimaatverandering op haar mentale welzijn met een klimaatpsycholoog. En ook Selah Sue en Wel Jong VZW komen spreken.”

Aangezien het festival focust op fragiliteit, laten de bezoekers beter hun dansschoenen thuis. “Iedereen is welkom, maar wie wil dansen gaat van een kale reis terugkomen. Dit is een introvert festival, de nummers nodigen niet echt uit om te feesten. Je kan het eerder zien als muziek die je beluistert om een boek te lezen of een maaltijd te nuttigen. Laat me duidelijk zijn, je gaat er zeker plezier en vooral schoonheid aan kunnen beleven. Maar wie echt energie wil opzoeken en wil knallen, gaat beter naar Tomorrowland of Pukkelpop.”

Whisper vindt plaats op 27 & 28 augustus in het Rivierenhof in Antwerpen. Tickets zijn beschikbaar vanaf 33 euro per dag. Meer info op whisperfestival.be.

