Niet iedereen is blij dat Rachel Hazes een eigen realityserie krijgt: “Ze profiteert van haar rol als ‘rouwende weduwe’”

De weduwe van Hazes kan de laatste tijd op veel aandacht rekenen. Ze opende haar eigen theebar in Amstelveen, lanceerde in samenwerking met Lidl een kledinglijn van André Hazes senior en was te zien in de documentaire ‘Kleine Jongen’. En alsof dit nog niet genoeg is, krijgt de voormalige vrouw van André Hazes haar eigen realityserie. Daar is niet iedereen fan van. “Ik lever mijn paspoort in als Rachel Hazes een reallifesoap krijgt”, vertelt voetbalanalist Johan Dereksen aan Veronica Inside.

Hoewel de analist respect heeft voor de echte André Hazes, heeft hij het niet zo voor zijn weduwe. “Kijk, die ouwe Hazes had een strot en dat is de grootste volkszanger die we ooit hebben gehad. Maar Rachel is niet te benijden, want zij is door twee hysterische ouders min of meer uitgehuwelijkt aan die Hazes. Maar sinds de dood van Hazes exploiteert ze de rol van ’de rouwende weduwe’.” Volgens Dereksen lijdt Rachel aan zelfoverschatting. “Ze denkt dat dat hysterische gedrag van haar, met die kinderen, interessant is voor de mensen. Dat is een misvatting. Het is walgelijk.”

Lees verder onder de video

Naast kritiek op de potentiële serie over Rachel Hazes, breekt Johan Dereksen ook de hele familie van de zanger af. “De ouwe Hazes kon ik wel hebben. Maar die familie... André Hazes jr. kan niet zingen, maar die hangt nu ook de zanger uit. Roxeanne Hazes kan ook niet zingen, maar die is ook zangeres. En Rachel weet van gekkigheid niet wat ze moet doen om in de publiciteit te komen.” Hoewel de familie heel wat sappige verhalen heeft om een serie mee te vullen, hoopt Dereksen dat de reeks niet zal doorgaan. “Als er zo veel smakeloze mensen zijn in dit land dat een zender dit gaat uitzenden, dan schaam ik me dood dat ik Nederlander ben”, aldus Dereksen.

LEES OOK: