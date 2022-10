Niet één, maar twee affaires op de set van ‘Don’t Worry Darling’: nanny beweert dat ook Harry Styles en Florence Pugh een romance hadden

Celebrities Monique Westenberg laat van zich horen na docureeks van ex-verloofde André Hazes: “Ik ben blij dat het nu allemaal naar buiten is zodat erover gesproken kan worden”

Woensdagavond was alle aandacht gericht op één man: André Hazes (28). De Nederlandse zanger lanceerde zijn langverwachte docu die heel wat stof liet opwaaien. Hij besprak zijn drank- en drugsverslaving, bekende dat hij worstelde met een eetstoornis en dat hij aan zelfverminking deed. Ook zijn ex-verloofde Monique Westenberg (44) maakte haar opwachting. Op Instagram deelde ze vrijdag een statement over de beelden. “Vrouwen die aangeven door de docu bereid te zijn anders naar zichzelf en hun (ex-) partners te willen kijken, is voor mij het mooiste compliment!”

21 oktober